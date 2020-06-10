أغنية النجم وائل جسار “ماتغيبش ثواني” تواصل نجاحها

متابعة بتجــــــــــرد: بعد اقل من ٣ أسابيع على طرح أغنية “ماتغيبش ثواني” على حساب شركة لايف ستايلز ستوديوز بتطبيقSoundCloud للموسيقى حققت اكثر من ٣٣٠ الف إستماع وأكثر من ٢٦ الف لايك.

هذا ويتابع فيديو كليب الاغنية كسب مشاهدات كبيرة على اليوتيوب مع بتعليقات إيجابية من الجمهور والأوساط الفنية معاً.

والأغنية والفيديو كليب يبثان على العديد من القنوات الفضائية العربية وبعض من القنوات الغربية اثناء بث برامج باللغة العربية للمغتربينالعرب. كما تبث الأغنية على أثير العديد من الإذاعات العربية وعلى أكثر من ١٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم.

ويستعد الفريقين لإعداد أغنيتهم القادمة بعد تحقيق النجاح الكبير في باكورة تعاونهم سوياً.