كريم عبد العزيز بطلا لمسلسل "الاختيار 2"

أعلنت شركة سينرجي، اختيار الفنان كريم عبد العزيز ليكون بطلًا لمسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021، مع المخرج بيتر ميمي.

ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمسلسل المصري خلال الأيام المقبلة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وفى السياق ذاته، لم تستقر الشركة حتى الآن على مؤلف العمل، حيث سيتم الإعلان عن المؤلف وتفاصيل الملحمة الثانية من الاختيار خلال الساعات المقبلة.

وعقد حسام شوقي مدير عام سينرجي وكريم عبد العزيز وبيتر ميمي جلسة عمل للاتفاق على جميع التفاصيل والشكل النهائي للمسلسل .





وفي 24 مايو الماضي، أعلنت قناة ON الكصرية عن طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل في عام 2021.

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يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، عرض في سباق رمضان الدرامي الماضي، وكان بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.





تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز كان قد شارك في العديد من المسلسلات والأعمال السينمائية الناجحة أبرزها "الهروب"، "الفيل الأزرق"، "في محطة مصر".



