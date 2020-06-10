قضية نسب ثانية تواجه أحمد الفيشاوي.. الأم ألمانية

كشف شعبان سعيد محامي لينا أحمد الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى "تيتوس" لوالدها الفنان أحمد الفيشاوي.



وقال المحامي في حواره لبرنامج "إى تي بالعربي" إن سيدة ألمانية تدعى "دنيس ولمان" اتصلت به تليفونيا وطلبت منه أن يرفع دعوى قضائية ضد أحمد الفيشاوي لإثبات نسب طفل يدعى "تيتوس" يبلغ من العمر 8 سنوات.

وتابع سعيد قائلا: "تيتوس ولينا الفيشاوي كانا على صلة، وأنه ينتظر أوراق النسب من السيدة الألمانية".





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وكانت هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي، نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام صورة لابنتها لينا وتيتوس وأرفقتها بتعليق "لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي صورة قديمة من يونيو 2019، ننتظرك في يوليو 2020".





والسيدة الألمانية هي الزوجة الثالثة للفنان أحمد الفيشاوي وتردد أنه تعرف عليها عندما سافر إلى ألمانيا منذ 10 سنوات مع والدته الفنانة سمية الألفي في رحلة علاج.

يذكر أنه أحمد الفيشاوي يواجه حكما بالحبس لمدة عام صدر منذ أيام للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا .