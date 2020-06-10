الخليج 365 - أيمن صالحالأربعاء 2020/6/10 02:06 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر إنه لا صحة لتأجيل تطبيق أسعار الشرائح الجديدة في السوق المحلي نهائيا.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات مقبلة، وليس إرجاء تنفيذ الزيادات الأخيرة.
وأوضح شاكر أن وزارته سترفع الأسعار بين 17 و26.7% بداية من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي تبدأ في أول يوليو/تموز للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3%.
وقال إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلووات/ساعة من 0.30 جنيه بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 وحتى 100 كيلووات/ساعة، إلى 0.48 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلووات/ساعة، إلى 0.65 جنيه.
خطط التصدير للدول العربية
وفيما يخص ملف تصدير الكهرباء من مصر إلى دول الجوار قال وزير الكهرباء المصري لـ"الخليج 365": بدأنا مناقشة تصدير الكهرباء إلى السعودية بالفعل، في انتظار عطاءات الشركات التي ستتولى هذه المهمة، وإن خطط التصدير ستتم في جدول زمني لاحقا.
أضاف أن مصر وضعت خطة لتصدير الكهرباء إلى ليبيا ضمن خطة شاملة للتصدير إلى دول الجوار، مؤكدا أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الكهرباء في أقل من عامين.
وشدد وزير الكهرباء المصري قائلا: مصر تراعي أمن الطاقة العربي في جميع الخطط والسعودية والسودان وليبيا في المقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء المصري يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة الزيادات الجديدة فى الأسعار وخطط التصدير للدول العربية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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