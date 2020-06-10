سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020

واصل متوسط سعر الدولار في مصر تراجعه اليوم الأربعاء، خلال تداولات البنوك وشركات الصرافة الصباحية بواقع قرش واحد فقط، وفق متعاملين.

وسجل سعر الدولار على شاشات التداول في البنك المركزي المصري 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، مقابل 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بأكثر من مليار دولار على أساس شهري خلال مايو/أيار الماضي، وفقا لما أعلنه البنك، الأحد الماضي.

وأوضح البنك أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، من 37.037 مليار في نهاية أبريل/ نيسان.

كما تراجعت أرصدة وحدات السحب الخاصة SDRs إلى 107 مليون دولار، مقابل 192 مليون دولار.

وارتفع رصيد الذهب بنحو 100 مليون دولار، مسجلا 3.805 مليار دولار مقابل 3.705 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر الأجنبية رحلة هبوط منذ مارس/ آذار الماضي متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

وهبطت احتياطيات المركزي المصري إلى 40.1 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي.

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ثم تراجعت الاحتياطيات إلى نحو 37.037 مليار دولار في أبريل/ نيسان.

أقل سعر للدولار

وسجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للدولار عند متوسط سعر 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وحقق البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر للدولار في سوق الصرف المصرية، مسجلا 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

اليورو والإسترليني

ارتفع سعر اليورو على شاشات أغلب البنوك وشركات الصرافة المصرية بمتوسط 6 قروش في مستهل تعاملات الأربعاء، ليسجل 18.26 جنيه للشراء، و18.44 للبيع مقابل 18.20 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند متوسط سعر 20.48 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه تقريبا في ختام تداولات أمس.

الريال والدرهم والدينار

تراجع سعر الريال السعودي في سوق الصرف المصرية الأربعاء، مسجلا 4.20 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع، مقابل 4.21 جنيه في ختام تداولات الثلاثاء.

وشهد سعر الدرهم الإماراتي تراجعا بواقع 5 قروش عند فتح التعاملات الأربعاء، مسجلا 4.36 جنيه للشراء، 4.41 جنيه للبيع، مقابل 4.41 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في سوق المال المصرية بواقع قرشا واحدا، ليسجل 50.72 جنيه للشراء، و 52.74 جنيه للبيع.