الملكة رانيا العبدالله لزوجها: كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الملكة رانيا العبدالله صورةً عبر حسابها الخاص في إنستغرام تجمعها بزوجها الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بمناسبة عيد زواجهما الـ27، وظهر الملكان فيها بإطلالةٍ كاجوال وهما يمسكان بيد بعضهما، وبدت على ملامحهما السعادة والراحة، وكتبت معلقةً عليها: "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضيء حياتي منذ 27 سنة... عيد زواج سعيد سيدنا".

وفور نشر ملكة الأردن رانيا للصورة تفاعل متابعوها من الشعب الأردني والشعوب الأخرى بالإضافة لعدد من المشاهير، مقدمين لها كلمات التهنئة والمباركة بهذه المناسبة، متمنين لهما دوام السعادة والصحة معا.

وكان الملك عبدالله قد التقى بزوجته رانيا فيصل الياسين، وهي من أصول فلسطينية وتملك الجنسية الأردنية خلال حفل عشاء عام 1993، إذ كانت حينها تبلغ من العمر 23 عامًا، فيما كان يبلغ الملك عبدالله حينها 31 عامًا.

وخلال حديث سابق للملك كان قد قال إنه وقع بحب زوجته رانيا من النظرة الأولى، وبعد قصة حب مميزة جمعتهما تزوجا في حفل ملوكي فاخر يوم الـ 10 من حزيران من عام 1993، وتجول العروسان في موكبٍ ملكيٍ كبير جاب شوارع العاصمة الأردنية عمّان عبر سيارة ملكية مكشوفة، وذلك للسماح للشعب مشاركتهما فرحتهما.

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ورافق العروس خمس فتيات صغيرات، كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء، أمّا كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق كل طابق على شكل غرفة مستطيلة مزين بالتيجان.

أما عن إطلالاتهما فقد ارتدى الملك عبد الله الثاني، البدلة العسكرية الرسمية، حيث كان يشغل الملك عبدالله حينها منصب نائب قائد قوات النخبة في القوات المسلحة، فيما ارتدت الملكة رانيا فستانا من تصميم البريطاني الشهير بروس أولدفيلد.

وأنجبت الملكة رانيا طفلها الأول الحسين الذي أصبح وليًا للعهد في شهر يونيو من عام 1994، فيما أنجبت ابنتها إيمان في شهر سبتمبر من عام 1996، واستقبلت ابنتها سلمى في شهر سبتمبر من عام 2000، أما أصغر أبنائها هاشم فقد أنجبته في شهر يناير عام 2005.

وتعدّ الملكة رانيا العبدالله من أيقونات الموضة والجمال في العالم، ولطالما تصدرت أغلفة بعض المجلات العالمية، كما أشاد النقاد بأناقتها وجمالها ومواكبتها للموضة.