نيمار متهم بالإساءة للمثليين.. وملاحقته قضائيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أزمة جديدة في بلاده بسبب علاقة والدته بالشاب "تياغو راموس" الذي يصغرها بـ34 عامًا على الأقل، فعلى الرغم من الترحيب الذي أبداه اللاعب بارتباط أمه بشاب عمره 22 عامًا، إلا أنه من الواضح أن الأمر مختلف تمامًا في الخفاء.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن هناك تسريبًا صوتيًا لنيمار وصف خلاله صديق والدته بـ"المثلي الصغير"، ثم قام بسبه بأمه.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن أغربينو ماغلهايس الناشط المثلي البرازيلي الشهير، أعلن عن نيته في رفع دعوى قضائية ضد نيمار بسبب هذا التسريب.

وأشارت التقارير إلى أن أغربينو سيوجه اتهامًا بالإساءة للمثليين بعدما أهان صديق والدته تياغو راموس في المقطع الصوتي المسرب.

كما سيوجه اتهامًا له بالكراهية والتحريض ضد مثليي الجنس، بعد الهجوم على صديق والدته أثناء حديثه مع بعض أصدقائه المقربين.

وأفادت تقارير صحفية أن تياغو راموس يملك علاقات مثيرة مع بعض الرجال، ما يثير الشكوك حول كونه "مثلي الجنس".

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وكانت آخر الفصول المثيرة للجدل بشأن علاقة والدة نيمار بالشاب تياغو راموس، منذ يومين تقريبًا عندما تم الإعلان عن دخول الأخير المستشفى بجروح عميقة في إحدى ذراعيه عقب مشادة عنيفة بينه وبين والدة نيمار.

ووقع الحادث في منزل نادين جونسالفين، حيث شوهدت سيارة إسعاف تصل مع المسعفين لمساعدة تياغو ونقله إلى أحد المستشفيات.

وبحسب التقارير المتداولة، اضطرت غونسالفيس أن تتصل بسيارة الإسعاف، بعد أن قطع راموس إحدى ذراعيه بزجاج مكسور، بحسب ما ذكره موقع Extra البرازيلي، نقلاً عن مصادر شرطية بالمدينة.

ووفقا لإحدى جارات والدة نيمار، في أثناء حديثها لوسائل إعلام برازيلية، أكدت أنها سمعت أشخاصًا يصرخون قبل وصول سيارة الإسعاف إلى مقر والدة نيمار السكني في مدينة سانتوس الساحلية البرازيلية.

وادعت متحدثة باسم نادين غونسالفيس أن الأمر مجرد شجار داخلي مع تياجو راموس، وأن نادين اعتقدت أنه من الأفضل الاتصال بسيارة إسعاف، مؤكدة أن الثنائي بخير.

يذكر أن علاقة الثنائي قد تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا بعد أن اعترف الاثنان بعلاقتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب فارق العمر الكبير بينهما.