إيمان العاصي تروي تفاصيل علاجها من كورونا

"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة إيمان العاصي عن تفاصيل علاجها من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابتها به في نهاية شهر رمضان، وتحدثت عن الأعراض التي شعرت بها.
وقالت العاصي إنها شعرت بأعراض الإصابة وهي فقدان حاستي الشم والتذوق، بجانب تكسير في الجسم والقيء، موضحا أنها تجاوزت جميع هذه الأعراض وأصبحت تحاليلها سلبية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وأكدت عبر فيديو نشرته عبر حسابها على الإنستغرام، أن نتيجة أول تحليل خضعت له كان إيجابيًا وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية، وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.
وتابعت: “بدأت في إخلاء منزلي فور علمي بالإصابة بكورونا لأكثر من 14 يومًا، ومررت بالكثير من الصعوبات حيث كنت لا أتعامل مع أي حد حتى ابنتي كنا نتحدث عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي”.
وأشارت الممثلة المصرية إلى أنها بدأت في استئناف حياتها الطبيعية منذ 48 ساعة، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مشددة على شعورها بالحزن عقب سماعها شائعات بشأن خروجها من المنزل ومخالطتها للأخرين. ونوهت باستعدادها للتبرع ببلازما الدم اللازمة لعلاج المرضى في المستشفيات بأكبر كمية تسمح بها وزارة الصحة، موجهة الشكر لكل من ساندوها خلال الأيام الماضية.
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