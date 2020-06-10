شمس في تصريح مثير للجدل: "رأيت نجمات يتعرضن للضرب من أزواجهن"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: علقت الفنانة الكويتية شمس على ظهور المشاهير برفقة شركاء حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن في ما يفعله النجوم الكثير من الكذب، مضيفة أن هذا يخالف ما تراه في المناسبات العامة. وقالت: “نشوفهم في المناسبات يطقون بعض. شايفة مشاهير ونجمات ومطربين يطقون بعض”.

وأضافت أن الصورة التي يقدمونها عبر المواقع مغايرة تماماً للواقع مشيرة إلى أن بعض الأزواج المشاهير يتحرشون بالفتيات، كما نبهت النساء إلى ضرورة عدم التأثر بالنجمات لأن هذا يؤدي أحياناً إلى الطلاق.

كما أشارت أنها رأت نجمتين عربيتين تتعرضان للضرب من زوجيهما، لافتة إلى أن الحب الحقيقي يتم إخفاؤه من خلال الاستعراض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار هذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي تناقلته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 152 ألف مشاهدة وانقسم المتابعون بين مؤيد ومنتقد لها.