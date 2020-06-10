إبنة نور الشريف تكشف صورة لهما منذ 36 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت مي نور الشريف، إبنة الفنان المصري الراحل نور الشريف، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة قديمة جداً لها برفقته.

وبدا وهو يسير ممسكاً بيدها من ناحية وبيد شقيقتها سارة من ناحية ثانية وهما طفلتان في سنواتهما الأولى. وتعليقاً على الصورة التي حققت أكثر 23 ألف إعجاب كتبت: “أنا وسارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم “آخر الرجال المحترمين” مع وسم (هاشتاغ) “حبيبي دائماً” و”نور الشريف”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين عبروا عن اشتيقاهم للزمن الجميل على الشاشة وتذكروا الفيلم الذي تم إنتاجه منذ 36 عاماً وجمع عدداً من أبرز وجوه الدراما والسينما المصريتين.

ويشار إلى أن والدة مي الفنانة القديرة بوسي أصرت في وقت سابق على الاحتفال بعيد ميلادها رغم التحذيرات من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد والدعوات المتكررة إلى ضرورة احترام قاعدة التباعد الاجتماعي.

وفي هذا السياق نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها على “إنستغرام” صورة من الاحتفال ظهرت فيها شقيقة مي ووالدتها والفنان سمير صبري وأرفقتها بالتعليق: “كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى مي”.