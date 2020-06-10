تامر هجرس في تصريحات جريئة عن العلاقات الفنية: “مسممة”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان تامر هجرس عبر حسابه على “إنستغرام” مقطع فيديو لمقابلة أجراها مع برنامج “Gen to Gen” يقدمه مجموعة من شباب الفنانين يحاور المشاهير من الجيل الأكبر ليقدموا خبراتهم إلى الشباب.

وتحدث هجرس عن علاقته بالجمهور، مؤكدًا أنه يرد على رسائلهم بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سعيد بحب الناس له رغم أنه شخص انتقائي يختار المشاركة كل فترة في عمل فني، بسبب انشغاله بعمله الشخصي في مجال تداول الأوراق المالية بالبورصة.

وأضاف أنه لا يختلط كثيراً مع زملائه في الوسط الفني، وهو ما قد يكون السبب في عدم وجوده ضمن ترشيحات الأعمال الفنية، إلى جانب أن العلاقات الفنية مسممة، وهو لن يفعل مثل الآخرين الذين يسعون للتواجد في كل السهرات ويدفعون الأموال من أجل الوصول إلى دعوات المهرجانات، ووصفهم بأنهم يقومون بتهزيء أنفسهم للبقاء تحت الأضواء، واكتشف مؤخرًا أنهم يصلون إلى نتيجة بسبب ما فعلوه، لكنه لا يقبل ذلك على نفسه.