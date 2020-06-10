مفاجأة: فيلم “إكس لارج” لم يكن لأحمد حلمي

متابعة بتجــــــــــرد: فجر السيناريست أيمن بهجت قمر مفاجأة حين صرح، خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show Time على قناة CBC، بأن فيلم “إكس لارج” لم يكن في الأساس مكتوباً للفنان أحمد حلمي، حيث حمل في مرحلة مبكرة من العمل على فكرته اسم “تيمور إكس لارج”، وكان المرشح للقيام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وحكى قمر عن مفارقة خاصة بالفيلم، فخلال عامي 2001 و 2002، كان قد بدأ العمل على فكرة “تيمور إكس لارج”، ثم أنجز مع الفنان أحمد حلمي فيلمهما “آسف على الإزعاج”، ليفاجأ بعدها بأن أحمد حلمي أيضا يفكر في نفس الاتجاه: عمل فيلم عن شخص بدين.

وكشف أيمن عن أنه استلهم فكرة “إكس لارج” من حياته وحياة والده، الذي توفي في سن صغيرة، وكان مثل كل عائلة قمر، يمتاز بالبدانة، وكان هو أيضا كذلك، ففي سن الثالثة عشرة كان وزنه 107 كيلوجرامات، وكان صديقه مجدي، الذي أطلق اسمه على بطل الفيلم، أيضا يعاني من البدانة، ومر بقصة حب مشابهة للقصة في الفيلم.

وأضاف أن توجيهات المخرج شريف عرفة شددت من البداية على تجنب التهكم أو السخرية من أي شخص يعاني هذه الأزمة.