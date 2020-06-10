أول تعليق لـ ياسر جلال بعد اختياره لبطولة “سيف الله”

متابعة بتجـــــــــرد: أثار اختيار الفنان ياسر جلال للقيام بدور القائد الإسلامي خالد بن الوليد جدلاً واسعاً في الوسط الفني خاصة أنه من المعروف أن الفنان عمرو يوسف كان المرشح الأول للمسلسل الذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان المنقضي إلا أن ضيق الوقت حال دون استكمال التصوير فتم تأجيله ليعرض في رمضان 2021.

وأكد ياسر جلال في تصريحات صحفية له أنه لم يقدم على خطوة الموافقة على تقديم دور “خالد بن الوليد” قبل التأكد التام من أن عمرو يوسف اعتذر بالفعل عن عدم تقديم الدور.

وقال: “عمرو صديق عزيز ولا يمكن أن أتخطاه في أي عمل يعرض عليَّ كان مرشحاً له، ولقد فوجئت بالمسئولين في الشركة المنتجة يتصلون بي ويبلغونني باختياري لأداء شخصية القائد الإسلامي خالد بن الوليد في مسلسل “سيف الله” الذي سوف يعرض رمضان القادم، وعندما قلت لهم إنني أعرف أن عمرو يوسف هو من سيقدم الدور أخبروني بأنه اعتذر عن الدور”.

وأضاف: “لم أعط رداً جازماً حتى تأكدت من عمرو أنه اعتذر فعلاً عن عدم تقديم الدور وأكد لي أنه تعاقد بالفعل على تقديم مسلسل آخر واعتذر عن “سيف الله” لأنه دور يحتاج الى التفرغ ولا يمكن أن يشارك في عملين يحتاجان مجهوداً في وقت واحد”.