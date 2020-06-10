كارول سماحة ترفع منسوب التشويق بمقطع ترويجي لأغنيتها Bon Voyage

متابعة بتجــــــــــرد: شوّقت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها لأغنيتها الجديدة Bon Voyage والمقرر طرحها قريبًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
ونشرت كارول سماحة مقطعًا ترويجيًا للأغنية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت: “قريبًا Bon Voyage”.
الأغنية الجديدة باللغتين العربية والفرنسية، ولم تكشف بعد كارول عن تفاصيلها، لكنّها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون جنسيات مختلفة بين مُلحن فرنسي، موزع مغربي، شاعرين سوري و فرنسي، كما تتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة، والمقرر أن يتم التصوير في الأيام القادمة.
ونوهت شركة “لايف ستايلز ستوديز” أنه سيتم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة في تصوير العمل، حفاظاً على سلامة الجميع.
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