بالفيديو – تفاصيل ظهور إبن جديد لأحمد الفيشاوي من سيدة ألمانية!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف شعبان سعيد، محامي لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل وأسرار ظهور أخ غير شقيق لموكلته من أبيها.
وقال شعبان في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس وولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.
وأضاف أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، وأنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.
وكانت لينا نجلة الفنان أحمد الفيشاوي قد فجرت المفاجأة هي ووالدتها هند الحناوي، حينما نشرتا صوراً عائلية لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات واسمه “تيتوس” الفيشاوي قالتا إنه أخ غير شقيق للينا.
نشرت هند الحناوي طليقة الفيشاوي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لابنتها لينا وأخيها، وكتبت معلقة: “لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي، صورة قديمة من يونيو 2019، ننتظر رؤيتك في يوليو 2020”.
يذكر أن الظهور الأول لاسم “تيتوس” ابن أحمد الفيشاوي يعود إلى العام الماضي بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن كونه ابن أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة الألمانية دينيس وولمان، إلا أن الممثل المصري لم يؤكد أو ينفي تلك الأخبار.
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