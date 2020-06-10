والد حلا الترك يحاول تعويض غيابه ويحتفل بتخرجها ووالدتها تتجاهل

متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال الفنانة البحرينية حلا الترك تحتفل بنجاحها وتخرجها من الثانوية العامة من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار تجاهل والدتها منى السابر للأمر.

تداولت صفحات لمحبي النجمة الشابة طريقة والدها المنتج محمد الترك في الاحتفال بنجاح ابنتها، حيث نشر مجموعة من الصور ومقطع فيدديو وهو يحتفل بهذه المناسبة ويعبر عن سعادته الكبيرة وعمل على تعويض ابنته عن عدم تواجده معها في هذه اللحظات المميزة وأحضر قالب حلوى كتب عليه: “مبروك التخرج ابنتي الغالية حلاوتي”.

وقام بالنفخ على الشمعة على أنغام أغنية “مبروط” للفنان رامي عياش، ووجه تهنئة خاصة لابنته قالاً: “ابنتي الغالية ألف مبروك تخرجك أميرتي الصغيرة مهما كبرتي ستبقين طفلتي الصغيرة اعتذر لأني لم أكن قادر على تواجدي معك بهذه اللحظة ولكن قدر الله وماشاء فعل”.

وأضاف: “هذا أقل شي يمكن أن نعبر عن حبنا لك به يا جميلتي الصغير مبروك يا روح قلب بابا يا ابنتي الغاليه حلى النجاح الباهر والتفوق الرائع. ألف ألف ألف مبروك أشرقت قلوبنا بنجاحك الباهر وأضأت ايامنا بالفرحة ونتمنى من الله ان يدوم نجاحك للأبد وان تدوم أنوارك مضيئة باستمرار نجاحا في الحياة وفي الدراسة وبارك الله فيك وفي نجاحك الف مبروك النجاح ابنتي حلاوي”.

في المقابل، لاحظ عدد كبير من متابعي وجمهور النجمة الشاة تجاهل والدتها لهذه المناسبة السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام حول علاقة حلا بوالدتها متوترة ووصولت الى حائط مسدود لا سيما وأن السابر لم تقدم أي تهنئة لابنتها خلال يوم ميلادها الشهر الماضي.