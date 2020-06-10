صدور الحكم النهائي في قضية اعتداء أحمد عز على شقيقة زينة

متابعة بتجــــــــــرد: حكمت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية في قضية الفنان أحمد عز وشقيقة زينة بعد مشاجرة حصلت بينهما بأحد فنادق الساحل الشمالي ببراءة أحمد عز مما أسند إليه من اتهام وبرفض الدعوى المدنية وبإلزام رافعتها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة, بعد مشاهدة المحكمة وفريق الدفاع الفيديوهات المصورة في فندق العلمين والاستماع إلى التسجيل الصوتي.

كما حكمت المحكمة. بمعاقبة شقيقة زينة بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبمعاقبة شقيقها بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه, وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت الجلسة قد عقدت بحضور فريق الدفاع عن الطرفين, حيث مثل المحامي أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيله أحمد عز, بينما حضر عاصم قنديل المحامي بالنقض عن شقيقي زينة.

وأعلن أشرف عبد العزيز محامي أحمد عز، براءة موكله وذلك على صفحته الخاصة بـ”فيسبوك”، حيث علق كاتباً: “مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد لله”.

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وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، وخلال تحقيقات النيابة اتهم “عز”، شقيقة زينة وتدعى “ياسمين رضا” بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

واتهم “عز”، شقيقة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضراً اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من “عز”.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه، قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع.