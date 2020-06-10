روجيه فيدرر: سأعود في مطلع موسم الـ2021

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن لاعب لاعب التنس روجيه فيدرر أنه يستعد للعودة إلى الملاعب مع بداية عام 2021 المقبل.

وغرد فيدرر على حسابه في موقع تويتر بالقول: “خضعت لعملية في الركبة اليمنى قبل أسابيع قليلة وإنني أتطلع للعودة إلى ملاعب التنس في بداية موسم الـ2021”.

وكان روجيه فيدرر قد تصدر لائحة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2020 ثروة قدرها 106 مليون دولار في آخر 12 شهراً ليتقدم أربعة مراكز وأصبح أول لاعب تنس يتصدر هذه القائمة.

وجاء في المرتبة الثانية كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس الإيطالي ثروة قدرها 105 مليون دولار أما في المرتبة الثالثة ليونيل ميسي لاعب برشلونة ثروة قدرها 104 مليون دولار، في المرتبة الرابعة نيمار لاعب باريس سان جرمان ثروة قدرها 95 مليون دولار ثم يأتي في المرتبة الخامسة ليبرون جيمس لاعب اللايكرز بكرة السلة ثروة قدرها 88 مليون دولار. وتسبب وباء كورونا في تقليص رواتب ميسي ورونالدو ليفتح الباب أمام لاعب تنس لتصدر تصنيف الرياضيين الأعلى أجرا لأول مرة.