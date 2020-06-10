إيمان العاصي وتوم هانكس.. مشاهير تعافوا من كورونا وتبرعوا بالبلازما

بدأ العديد من الدول استخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة، وبعدما أثبت العلاج نسبا ملحوظة في الشفاء، أقبل المتعافون على التبرع للمساعدة في محاربة الفيروس، وكان من بينهم عدد من المشاهير، أحدثهم كانت الفنانة إيمان العاصي.



والعلاج ببلازما النقاهة هو علاج تجريبي يستخدمه الأطباء للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، ولدى الأشخاص الذين تعافوا من كورونا، أجساما مضادة للمرض في دمائهم، والبلازما هي الجزء السائل من الدم، وذلك وفق ما ذكره موقع "mayoclinic" الطبي.

ويكون العلاج بالبلازما مفيدا للأشخاص الذين يعانون بشدة ولا تساعدهم علاجات أخرى، ومعرضون لخطر الإصابة بفشل في الأعضاء.

ونشرت إيمان العاصي، مقطع فيديو عبر "أنستقرام"، أعلنت فيه عن تبرعها بالبلازما، وشرحت فيه تفاصيل إصابتها بالفيروس وشفائها، لافتة إلى إنها اكتشفت إصابتها نهاية شهر رمضان.





وقالت العاصي في الفيديو: "قمت بعمل مسحة فجاءت النتيجة إيجابية فعزلت نفسي تماما عن الناس وعن أسرتي، وأجريت التحاليل أكثر من مرة، حتى تأكدت من شفائي تماما من الفيروس بحمد لله".

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توم هانكس وزوجته متبرعان للمرة الثانية

شارك النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، الأسبوع الماضي، صوراً لعملية التبرع بالدم في حسابه على أنستقرام، وتضمنت سلسلة الصور التي نشرها هانكس، صورة لحقيبتين طبيتين مملوءتين بالبلازما.





وهذه ليست المرة الأولى التي يتبرع فيها هانكس (62 عاما) بالبلازما، ففي 29 أبريل الماضي، استخدم هانكس حسابه على أنستقرام للتعبير عن مدى سهولة عملية التبرع بالبلازما، بعد أن تبرع بنفسه قبل أسبوع من ذلك التاريخ.

وسبق أن أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما بفيروس كورونا المستجد أثناء رحلتهما فإلى أستراليا وقضيا 14 يوما في العزل، وحتى إعلان شفاءهما.

ومثل زوجها شاركت الفنانة ريتا ويلسون، زوجة توم هانكس بصورة لها خلال فحصها للأجسام المضادة لفيروس كورونا فى دمها استعدادا للتبرع بالبلازما للمساهمة فى علاج مرضى كورونا.



