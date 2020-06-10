أحمد السقا يُعلن عن مفاجأة… وزوجته تعلّق

فاجأ النجم المصري احمد السقا المتابعين عبر حسابه على انستغرام بنشر صورة له تجمعه مع المخرج محمد سامي، وذلك أثناء تحضيراتهما لعمل فني قريب.

السقا لم يعلق بكلمة واحدة على الصورة، فيما تمنى مجموعة من الفنانين التوفيق لهما من بينهم ناديا الجندي، حمدي المرغني، رامي جمال.

كما علقت الأعلامية مها الصغير، زوجة السقا، بعلامة قلب على الصورة.

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وكان أحمد السقا ومحمد سامي قد قدما سويًا مسلسل “ولد الغلابة” في رمضان 2019.

نذكر ان السقا غاب عن دراما رمضان 2020 لكنه أطل كضيف شرف في مسلسلي “الاختيار” و”سكر زيادة”. فيما حقق محمد سامي نجاحاً مبهراً في رمضان 2020 بمسلسل “البرنس”.

نشير ان أحمد السقا أجرى مع زوجته فحص كورونا وأتت النتيجة سلبية وذلك بعدما اعلنت زميلة زوجته إيجابية اصابتها بالفيروس.