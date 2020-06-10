هذا النجم هو بطل “الاختيار2” في رمضان 2021

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Jun 10, 2020
بعد النجاح الذي حققه مسلسل “الاختيار” بجزئه الاول بطولة أمير كرارة، كشف “اي تي بالعربي” أن شركة الإنتاج سينرجي، اختارت الفنان كريم عبدالعزيز، كبطل للعمل الدرامي المتوقع عرضه في رمضان 2021، في حين لا يزال ييتر ميمي مُخرجًا للمسلسل، لكن لم تصل إلى قرار فيما يخص المؤلف حتى الآن.
وحقق مسلسل “الاختيار” بجزئه الاول نجاحاً كبيراً خلال عرضه في شهر رمضان 2020 وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف أمثال محمد إمام، آسر ياسين، أحمد السقا، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله وغيرهم، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
تدور قصة المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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