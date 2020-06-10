بالصور- ماريو باسيل بين احضان الطبيعة مع زوجته في روسيا

نشر الفنان ماريو باسيل بعض الصور عبر حسابه على انستغرام خلال استمتاعه بوقته مع زوجته المحامية الكسندرا شيستياكوفا في روسيا، حيث ظهرا بين أحضان الطبيعة وهما بقطفان الفطر، ووصف ماريو زوجته بالشقراء المذهلة (زوجتي، حب الحياة).

وكان ماريو باسيل وزوجته المحامية الروسية قد رُزقا بمولودتهما الاولى في آذار 2019 في احدى مستشفيات روسيا. وأطلقا على الطفلة اسم “صوفيا”. وحول شعوره بعدما أصبح أبًا لم يستطع “باسيل” الكلام وقال لبصراحة حينها “شعور لا يوصف انا بغير مطرح”.

وكان ماريو باسيل قد دخل القفص الذهبي بزواجه من الكسندرا شيستياكوفا، في تشرين الاول 2018 مدنيًا، في قبرص.