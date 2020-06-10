محمد شاهين: بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد شاهين، حامل لقب الموسم العاشر من برنامج المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" إنه لا يجد أي فرصة عمل في مجاله بالفن منذ 10 أشهر حتى ما قبل انتشار أزمة كورونا، مبينًا أنه سيبحث عن وظيفة أخرى خلاف مجال الفن.

وأوضح محمد شاهين في منشور له عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، أنه يعيش حالة حزن بسبب توقفه عن العمل منذ فترة متمنيًا أن تعود الحياة لطبيعتها كي يبحث عن فرصة عمل أخرى يأكل منها "عيش" وفق تعبيره.

وكتب محمد شاهين قائلًا: "أنا ‏ياجماعة بقالى أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة ‏بقولها مش علشان حد يسألني إزاى وتستغربوا من قبل الكورونا ‏والدنيا مش موفقة معايا".‏

وأضاف حامل لقب "ستار أكاديمي" قائلًا: "بشكر ربنا فى كل وقت يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه ‏عيش.. والشغل مش عيب والله"، مختتمًا بطلبه الدعاء من جمهور فقال: "ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".‏

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وكان محمد شاهين قد قال في لقاء له مع "فوشيا" إنه يصنف نفسه من بين المطربين الشعبيين وذلك في معرض حديثه عن أغاني المهرجانات، مضيفًا أنه مطرب شعبي ولكنه يفضل الغناء الشعبي الشيك.

وأشار محمد شاهين إلى أن كل لون له جمهوره وضرب مثالاً بأغنية "آه لو لعبت يازهر" وأغنية "العب يلا" وأن كلتا الأغنيتين نجحتا، معلقًا: "نحن في زمن الأغنية الشعبية"، كما تحدث عن عشقه للفنان المصري بهاء سلطان مؤكدًا أنه تأثر بصوته كثيرًا وأنه من عشاقه لأنه لون مميز وصوت لا يوجد مثله.

وفي تصريحات متلفزة له مؤخرًا قال محمد شاهين إن بداياته في مشوار الغناء كانت مجرد حلم يعافر فيه بمفرده، لافتا إلى أنه من الأرياف ولم يكن يؤمن بذلك الحلم أحد من حوله سواه، مبينًا أن المشوار طويل وبدايته كانت كأي شاب يحلم بالشهرة حيث غنى في الأفراح ومناسبات عدة إلى جانب دراسته الجامعية.

وأشار المطرب محمد شاهين، إلى أنه كان يطمح في أن يقدم بأي برنامج يتبنى المواهب الشابة فى الغناء، مؤكدًا أنه قدم فى برنامج ستار اكاديمى الشهير بالموسم التاسع له ولكن لم يتم قبوله فقرر التقدم للموسم العاشر وفاز باللقب.