رانيا فريد شوقي تكشف الوضع الصحي لشقيقتها المصابة بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي تفاصيل الوضع الصحي لشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي، عقب إعلانها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالتها الصحية مستقرة وأنها تخضع للعلاج منزليًا في غرفة العزل.

وأوضحت رانيا فريد شوقي في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن شقيقتها أجرت تحليل كورونا بعد ظهور أعراض الصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق مع آلام في الصدر، وظهرت نتيجته إيجابية فتواصلت مع طبيب خاص من وزارة الصحة والسكان لمتابعة البروتوكول العلاجي.

وأكدت رانيا فريد شوقي أن شقيقتها عبير خالطت والدتها السيدة سهير ترك، وهو ما أثار القلق لديهما، مبينة أن والدتها لم تظهر عليها أعراض حتى الآن ولكنها أجرت تحليل كورونا وتنتظر ظهور النتيجة لمعرفة ما إذا كانت مصابة بكورونا أم لا.

وكانت قد أعلنت المخرجة عبير فريد شوقي، إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أن الإصابة نُقلت إليها خلال مقابلة عمل، وكشفت عبير فريد شوقي، هوية الشخص الذي نقل إليها العدوى وهو رجل كان لديها معه موعد عمل يوم الخميس الماضي وعندما قابلته مدّ يده للسلام عليها الأمر الذي جعلها تخجل منه ومدت يدها للسلام دون أن تقوم بتعقيم يدها أولًا، مبينة: "الذوق وداني في داهية".

وكتبت عبير فريد شوقي، منشورًا لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى فى داهية.. كورونا كورونا الحمد الله".

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وعلقّ الفنان المصري أحمد جمال سعيد، ابن شقيقة عبير فريد شوقي، على منشور خالته وذلك عبر خاصية "ستوري" في حسابها على موقع "إنستغرام"، مبينًا أنها رفضت أن تحرج الرجل ومدت يدها إليه للسلام، داعيًا لها بالشفاء.

وكتب أحمد جمال سعيد قائلًا: "خالتي جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت ربنا يشفيكي ويعافيكي حبيبتي".

يُذكر أن المخرجة عبير فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وتعد الابنة الكبرى من زوجته السيدة سهير ترك، وكان آخر ظهور تلفزيوني لها في مارس الماضي من خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث ظهرت برفقة شقيقتها رانيا ومعهما الناقد الفني طارق الشناوي.