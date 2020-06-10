أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة.. ويرد بعد الهجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان المصري أحمد فلوكس حالة من الجدل على السوشال ميديا، بسبب مدحه لطليقته الأولى عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، من خلال اعترافه بأنه عرف قيمتها عندما تعامل مع غيرها، وهو ما جعل الجمهور يفهم أنه يلمح إلى طليقته الثانية الفنانة هنا شيحة.

وقال فلوكس: "الحقيقة لم تأت أبدًا الفرصة وهذا تقصير مني أن أشكر أم ابني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مرت بي جعلتني أعرف الفرق بين ولاد الناس فعلًا وقاع المجتمع، والفرق بين المرأة المحترمة التي لا تترك ابنها وبيتها وبين آخرين تاركين أبناءهم ومقضينها (شمال)، ما بين واحدة بعد انفصالها لم تتزوج وأفنت بفسها لابنها، ومحترمة وضعها وسنها وناس ألقوا أطفالهم ومقضينها صحبية وحاجة بشعة ولا يحترمون سنهم ولا أطفالهم ولا شكلهم".

وأضاف: "أشكرها على محافظتها على اسمي وسمعتي وأنها لم تخطئ أبدًا فيّ ولا في أي أحد، وطول عمرها سند، غير ناس آخرين لو لم يجدوا ما ينمون عليه، يتكلمون على أمهم وأطفالهم ولا يحترموا سنهم ولا اسمهم".

واختتم رسالته: بأشكرها على تربيتها لابني وأنها أفنت حياتها ونسيت نفسها ولم يصبح عندها حياة غير لابنها رغم إن لديها كل شيء يجعلها تعيش حياتها، فهي كأي امرأة محترمة أغلقت حياتها لابنها فقط، ورغم انفصالنا ولكنها دائما تصون اسمي واسم ابني وبترفعه في السما، شكرا لكي لاحترامك نفسك وابني ولسمي.. شكرًا لمن رباكي".

وتعرض فلوكس لهجوم شديد من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا المنشور، مشيرين إلى انه من المفترض أن يترفع عن مثل هذه التصرفات التي لا تليق بالرجولة وصون العشرة، خاصة أن كل كلامه يفهم على أن المقصود به هو طليقته الثانية هنا شيحة، وهو ما دفعه لغلق خاصية التعليقات.

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يبدو أن الفنان المصري قرر الدفاع عن نفسه بعد كل ذلك الهجوم عليه؛ ما دفعه لنشر صورةٍ تجمعه بهنا شيحة والتعليق عليها بالقول: "من اقرب وانضف من عرفت ومن اطيب و اجدع من في حياتي ....عند الجد دايما في ضهري...ربنا يديم ما بنا من حياه".

وسبق وأن كشف الفنان المصري أحمد فلوكس، للمرة الأولى سبب انفصاله عن هنا شيحة، مؤكدًا أنها لم تستطع تحمل طباعه الصعيدية الشديدة، وأنه يتمنى الارتباط بسيدة جميلة كانت زميلته في المدرسة.

وقال فلوكس خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، مع إيناس الدغيدي: "مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدًا ومن الناس اللي قابلتهم وما يتعوضوش.. كانت بتحبني جدًا وست بمليون راجل ولكن أنا كرجل صعب.. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري.. وعصبي جدا وفي نفس الوقت هنا ما يتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللي هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".

جدير بالذكر أن النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، كانا انفصلا عن بعضهما منذ ما يقارب العام، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر فقط، وجمعهما الظهور الأخير في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير.