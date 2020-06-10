نعومة رجلي أحمد أبو هشيمة تثير حيرة وسخرية الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يعد من المستغرب أن يكون العنوان الأبرز لحديث الجمهور، إذ تكاد لا تمر صورةٌ يقوم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بنشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتم تداولها والتساؤل عن أمرٍ ما فيها، كما حصل مع الصورة التي نشرها خلال الأيام الخمسة الماضية.

وظهر رجل الأعمال المصري في الصورة وهو يرتدي الشورت ويسير في محيط منزله، لتكون هذه الصورة مثار جدلٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يومنا هذا على الرغم من نشرها قبل أيام، إذ كان أبرز ما لفت انتباه من شاهدوا الصورة هو نعومة قدمي أبو هشيمة متسائلين عن سرها وسببها.

وعلق العديد من رواد مواقع التواصل على الأمر ساخرين، إذ كتبت إحداهن: "عامل لرجليك ليزر؟ بيلمعو اكتر من رجليي"، بينما قال آخر: "الشعر ما طلع بوجهه عشان يطلع برجوله"، فيما علق آخر: "معقول يستخدم كريمات ياسمين".

وأشار أحدهم ساخراً إلى أنَّ هذا يعد أحد أبرز الأسباب الذي دفعت ياسمين للزواج من أبو هشيمة قائلاً: "اتوقع تزوجته عشان سيقانه مافيها شعر"، بعدما كانت ياسمين قد أثارت الجدل بأنها تزوجت من أبو هشيمة لأنه "بيضحكها".

وفي السياق ذاته علق آخرون مدافعين عن أبو هشيمة، حيث كتبت إحداهن: "حتى رجوله لحقوها، هذه الرجال بالجنة ان شاء الله"، بينما قال آخر: "اسالوا ميسي وكريستيانو وايتش ولا الروك سر نعموتهم".

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هذا وكان بعضهم قد ركز على أنَّ أبو هشيمة قد خسر الكثير من الوزن فيما لفت آخرون إلى حدوث تغيير كبير في شكل وجهه حتى أصبح يشبه الدمية.

وعلى صعيدٍ آخر، يُذكر أنَّ حالةً من التساؤل سادت في أوساط متابعيه مؤخراً حول احتمال إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، إذ جاء ذلك بعد لقاء جرى بينه وبين البرلماني السابق أحمد السيد عبد القادر الذي أظهرت الفحوص معاناته من المرض.

مما دفع أحمد السيد للخروج والتأكيد على أن اللقاء الذي جمعه وأبو هشيمة، والذي ظهر من خلال صورة تناقلتها حسابات مواقع التواصل تم منذ أكثر من شهر، في حين أن إصابته بالعدوى ظهرت منذ أيام قليلة.