ليلى عبدالله وريم ارحمة ببشرة محترقة.. والجمهور: هدوا الوضع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة اللبنانية الأصل المقيمة بالكويت ليلى عبدالله بالفنانة البحرينية ريم ارحمة.

وظهرت النجمتان في الصورة بإطلالة صيفية وقد اكتسبتا الكثير من الإسمرار بسبب "التان"، وأثارت هذه الصورة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للعديد من الأسباب كان أولها بسبب جرأة إطلالة النجمتين؛ إذ علق بعضهم أن عبدالله اعتادت الظهور بهذا الشكل وإثارة الجدل، إلا أنهم صُدموا بالفنانة ريم.

أما ثاني الأسباب فكانت عن مكان وتوقيت الصورة، لا سيّما أنها جاءت في ظل الحظر الصحي الذي يعيشه العالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أشهر.

وأكثر الأسباب التي أثارت الجدل حول الصورة هو مبالغة النجمتين بعملية "التسمير"، حيث جاءت بعض التعليقات كالآتي: "ليلى خلاص ارحمي بشرتك أحرقتها بالتااااان"، "ليلي هدي الوضع ترا مو محتاجه لونك اصلاً تان"، "لما ننسى الدجاجه بالفرن".

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وكانت الفنانة ليلى عبدالله تصدرت مؤخرًا قائمة الأكثر تداولًا بعد تعرضها للسخرية من الإعلامي علي نجم خلال بث مباشر عُرض في شهر رمضان المبارك، حيث سخر نجم حينها من مبالغة عبدالله بعمليات التجميل وشكل حنكها، مؤكدًا أنها باتت لا تستطيع التعبير بسبب كثرة هذه العمليات، وهو الأمر الذي حاولت الفنانة نفيه والتأكيد أنها لم تجرِ أي عملية منذ فترة طويلة.

وعلى صعيد آخر كانت عبدالله تعرضت للهجوم بسبب أحد المشاهد الجريئة التي جمعتها بالفنان علي كاكولي في مسلسل "رحلة إلى الجحيم" الذي تم عرضه على منصة شاهد.

وظهرت الفنانة في المشهد وهي ممدة على الأرض و يحاورها الفنان علي بطريقة جريئة، كما قام علي بحملها على ظهره في مشهد آخر.

وليلى عبد الله من مواليد 1996 وهي فنانة لبنانية تعيش في الكويت، دخلت المجال الفني في عام 2010، وما زالت مستمرة فيه، ولها شقيقة أيضًا في الفن وهي شهد عبدالله، وكانت قد شاركت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها "حضن الشوك"، "رمانة"، كسر الخواطر"، "كنة الشام وكناين الشامية".

وتزوجت ليلى في عام 2017 من الممثل عبد الله عباس، إلا أن زواجهما لم يدم طويلا؛ إذ انفصلا في عام 2018.