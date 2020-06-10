نسرين وكندا و هيا مرعشلي.. فنانات سوريات أحدثن ضجة بإطلالات جريئة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادة ما تهتم كل فنانة بإطلالة متميزة ومختلفة لها أينما حلّت في مناسبات مختلفة بحسب ما تقتضيه المناسبة من وجهة نظرها ووجهة نظر مصممي الإطلالة الخاصة بها. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة أصبح من السهل على الفنانات أن يظهرن بصور توثق حياتهن سواء من منازلهن أو عطلتهن أو من جلسات تصوير خاصة بهنّ.

وتختلف الإطلالات من فنانة إلى أخرى محاولات بذلك جذب أكبر عدد من المتابعين على حساباتهن وصفحاتهن الرسمية في السوشال ميديا، وبعضهن يسعين إلى الظهور بإطلالات غريبة أو جريئة لأسباب مختلفة.

وسنتحدث هنا عن أبرز الإطلالات التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور والمتابعين حتى إن بعضها عرّض صاحباتها إلى هجوم وردّ فعل عنيف.

نسرين طافش

تتميز الفنانة السورية نسرين طافش دوماً بإطلالات أنيقة تطلّ بها عبر صور تنشرها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وتحرص دائماً على إضافة صور بأزياء مختلفة مع مكياج وشعر متناسق، ورأى بعض المتابعين أنها تختار أزياء جريئة كثيراً لتحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عادة ما ترتدي فساتين تصل إلى فوق الركبة أو طويلة مع ألوان متنوعة متبعة بذلك أحدث صيحات الموضة، كما ترتكز على المكياج الصارخ والحاد مثل وضع اللون الأحمر الناري على الشفاه مع رسم عينيها بالكحل الأسود والماسكارا.

كندا حنا

من المعروف أن الفنانة كندا حنا متفاعلة ونشيطة جداً من خلال حسابها في موقع إنستغرام، وصرحت مؤخراً بأنها تحب دائماً أن تنشر الطاقة الإيجابية من خلال صفحتها رغم تعرضها لبعض الانتقادات، إذ تنشر صورًا متعلقة بالرياضة اليومية التي تمارسها وتستعرض ليونتها بفيديوهات وصور مختلفة ولوكات جريئة، وبالإضافة إلى تميز إطلالاتها بملابس الرياضة، فإنها أيضاً من أكثر الفنانات أناقة وأنوثة، حيث تظهر أيضاً بفساتين عصرية مثيرة، ويعتبر بعض المتابعين أن شعرها الطبيعي الـ "كيرلي" يميز صورها عن غيرها من الفنانات، خاصة وأنها لطالما تميزت بشعرها الطويل والمجعد.

هيا مرعشلي

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تكون الفنانة الشابة هيا مرعشلي حديث السوشال ميديا أحياناً بسبب ما تنشره من صور جريئة، إذ تحرص على إظهار مفاتنها وأنوثتها، لتظهر غالباً بأزياء ضيقة يصفها الجمهور بأنها مثيرة بشكل كبير، كانت آخر إطلالة لها عندما نشرت صورًا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 23 إلى جانب جدتها وأصدقائها، وتم تداول هذه الصور بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن هذا ليس عيد ميلاد بسبب فستانها الأبيض الجريء، بل وصفوها بأنها "صباحية عروس".

ميسون أبو أسعد

صور الفنانة ميسون أبو أسعد أيضاً عادة ما تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ فترة قصيرة نشرت الفنانة صورة لها على موقع إنستغرام استنكرها الجمهور كثيراً، حيث ارتدت فستانا أسود اللون يكشف عن أجزاء من جسدها، وأثارت هذه الصورة حملة شرسة ضدها بسبب جرأة فستانها غير المعتادة، حيث أبدى الكثير من المتابعين عتبهم عليها قائلين إنهم عرفوها كفنانة موهوبة ومحتشمة.

شمس الملا

تُعتبر شمس الملا من الفنانات السوريات الصاعدات حديثاً على الوسط الفني، وهي ابنة المخرج بسام الملا الذي مهد لها الطريق لتكون بطلة في مسلسل "باب الحارة" بأجزائه الأخيرة، وعلى الرغم من ظهورها الوجيز في الدراما إلا أن صورها الاستعراضية التي تنشرها عبر حسابها في موقع إنستغرام يتم تداولها بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن جرأة ملابسها تخطت الحدود، إذ تعمل دائماً على إظهار جسدها بطريقة ملفتة ومثيرة للانتباه من خلال أزياء تكشف عن أجزاء كبيرة من الجسم، مثل لباس السباحة أو الفساتين القصيرة جداً أو حتى الشورتات القصيرة.

دانا جبر

تحظى الفنانة دانا جبر بمتابعة كبيرة عبر حساباتها الخاصة في منصات التواصل الاجتماعي مما يدفعها دائماً إلى مشاركة أحدث صورها وإطلالاتها، إذ تطل غالباً بملابس جريئة مليئة بالإغراء تعرض قوائمها بشكل واضح من خلال فساتين أو بنطلونات وتيشرتات ضيقة، وعلى الرغم من أنها تعمل على غلق خاصية التعليق على المنشور عندما تنشر إحدى صورها، إلا أن الصور تُحدث تداولا كبيرا بسبب إعادة نشرها من قبل الصفحات المعنية بالأخبار الفنية.

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