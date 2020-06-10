ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان محمد عبده؟

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"الخليج 365" من بيروت: ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي ​محمد عبده​، وهو الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً بين المتابعين، إلى أن خرج إبنه عبد الرحمن عن صمته لينفي هذا الموضوع تماماً.

وكتب عبر صفحته الخاصة قائلاً:"ياحبايبي والدي بخير.. انتو بخير".

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