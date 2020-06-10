أحمد الفيشاوي يواجه قضية نسب جديدة

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"الخليج 365" من بيروت: يواجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي، دعوى قضائية ستتم إقامتها ضده، لإثبات نسب طفل يدعى ”تيتوس“ من سيدة ألمانية تدعي أنه ابن الفنان الشاب.

وكشف المحامي المصري شعبان سعيد تفاصيل القضية التي يستعد لإقامتها ضد الفيشاوي، بالنيابة عن السيدة الألمانية التي طلبت منه تولي القضية، بعدما سبق له الدفاع عن طليقة الفنان الشاب، هند الحناوي، وابنتها ”لينا“.

وقال شعبان في تصريحات لبرنامج اي تي بالعربي: ”سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تواصلت معي باعتباري محامي لينا الفيشاوي، وطلبت مني إقامة دعوى قضائية لها في مصر ضد أحمد الفيشاوي، لإثبات نسب طفلها له“.

وأضاف: ”الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، على تواصل مع أخته لينا منذ فترة، بعدما ظلت تبحث والدته الألمانية عنها، حتى تتعرف على أخيها“.

وتابع: ”حاليًا أنا في مرحلة انتظار الأوراق الخاصة بالطفل تيتوس، سترسلها لي السيدة الألمانية لبدء إجراءات الدعوى القضائية“.

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من جهتها كشفت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن وجود أخ غير شقيق لها، ونشرت صورته معها لأول مرة ويدعي "تيتوس الفيشاوي"، وعلقت على الصور عبر حسابها على الإنستغرام قائلة، "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، أنا سعيدة جدًا لأنه أخيرًا فى حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه، أحبك كثيرًا تيتوس، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا"، موضحة أنه أخ غير شقيق لها، وأن الصور تعود إلى العام الماضي.

يذكر أن لينا الفيشاوي تم إثبات نسبها إلى الفنان المصري، بعد صراع في القضاء بين الأخير وطليقته هند الحناوي.

وكانت محكمة جنح الدقي المصرية قضت في وقت سابق بمعاقبة أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة عام وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.