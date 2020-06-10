براءة أحمد عز وسجن شقيقة زينة في قضية "فندق العلمين"

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"الخليج 365" من بيروت: قضت محكمة جنح العلمين في الإسكندرية ببراءة الفنان المصري أحمد عز من تهمة التعدي على الفنانة زينة وشقيقتها داخل أحد الفنادق في مدينة العلمين، مع معاقبة الأخيرة بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه.

وأعلن أشرف عبدالعزيز محامي الفنان عز براءة الأخير من قضية العلمين، التي اتهم فيها بالتعدي على شقيقة النجمة زينة.

وقال المحامي، إن“محكمة جنح العلمين قضت، اليوم (الثلاثاء)، ببراءة موكله الفنان أحمد عز من اتهامه بالتعدي على زينة وشقيقتها داخل فندق بالعلمين وحبس الأخيرة 6 أشهر وبكفالة 1000جنيه لكيدية البلاغ“. واستمعت محكمة نيابة برج العرب في الإسكندرية، إلى أقوال الفنان أحمد عز، الذي نفى فيها قيامه بالتعدي على شقيقة الفنانة زينة خلال مشاجرة وقعت بينهما أثناء تواجدهما في أحد الفنادق الشهيرة في مصر. وقال عز خلال التحقيقات، إن شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين رضا، اعتدت عليه بالضرب مع شخص آخر أثناء تواجده في الفندق، موجهًا تهمة البلاغ الكاذب لشقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بتحرير محضر ضده ادعت فيه اعتداءه عليها.

ونشر "صفدي"، مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور حيثات الحكم عبر حسابه على الإنستغرام"