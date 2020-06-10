نيللي كريم تؤكد خبر خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام

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"الخليج 365" من بيروت: حسمت الفنانة المصرية نيللي كريم الجدل المثار حول مسألة ارتباطها برجل الأعمال، عمر إسلام، معلنة أن الخطوبة تمت بشكل رسمي يوم أمس الإثنين.

وأكدت كريم في تصريحات صحفية لموقع اليوم السابع المصري بأن الخطوبة تمت على رجل الأعمال عمر إسلام، في احتفالية مصغرة على أحد شواطيء الجونة حيث تتواجد حالياً، وضمن أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط؛ وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت ان الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على الإنستغرام وتظهر فيها يد رجل ممسكة بيدها، كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجارى.

يُذكر أن الممثلة المصرية سبق لها الزواج مرتين، ولديها 4 أبناء: ولدان من زوجها الأول وبنتان من زوجها الثاني، الذي انفصلت عنه عام 2015.