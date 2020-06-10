كيانو ريفز وكاري آن موس يكشفان سر قبولهما العمل بالجزء الرابع من "ذا ماتريكس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من القاهرة: ما إن أعلنت شركة وارنر برذرز عن عودة المخرجة، لانا وتشاوسكي، لإخراج الجزء الرابع الجديد من سلسلة أفلام "ذا ماتريكس" بمشاركة النجمين، كيانو ريفز وكاري آن موس، كشف الممثل الأميركي عن أسباب عودته للمشاركة بهذا الجزء، بالقول: "أرى أن لانا وتشاوسكي كتبت سيناريو جميل وقصة رائعة يتردد صداها معي. وهذا هو السبب الوحيد الذي دفعني للمشاركة بالجزء الجديد. فالعمل معها مرة أخرى هو أمر مذهل. وهذا التعاون ذو خصوصية، وأعتقد أن القصة تحتوي على بعض الأشياء ذات المغزى، وهو ما يمكننا أن ننتهل منه".

وجاء تعليق موس متوافقا مع هذا الرأي، حيث قالت: "لم أكن أتصور أبدا أن ذلك سيحدث. ولم يكن ذلك التعاون من ضمن مخططاتي على الإطلاق. وحين عُرِضَ عليَّ العمل بالطريقة التي قُدِّمَ بها لي، بهذا العمق الذي لا يصدق وبكل النزاهة والبراعة الفنية التي يمكنك تخيلها، شعرت بأن هذا العمل "هدية"، وبدا الأمر مثيراً جداً.

وبينما لم تُكشَف تفاصيل كثيرة عن الجزء الرابع من فيلم "ذا ماتريكس"، فقد أكد مؤخرا المخرجان، تشاد ستاهيلسكي وديفيد ليتش، الذين أخرجا الجزء الثاني من الثلاثية الأصلية، أنهما ساعدا في تنفيذ بعض مشاهد الأكشن بهذا الجزء الرابع الجديد.

ورغم توقف أعمال التصوير الخاصة بالجزء الرابع بسبب المخاوف المثارة بشأن فيروس كورونا، إلا أن المعلن هو أن شركة وارنر برذرز متمسكة بموعد طرح الفيلم يوم 21 مايو عام 2021، وستتضح الرؤية بخصوص ما سيحدث الفترة القادمة.