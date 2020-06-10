طوني بارود يعود بـ "كمشتك" مجدداً الى الشاشة

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"الخليج 365" من بيروت: يستكمل الإعلامي طوني بارود حلقات برنامجه الجديد "كمشتك" والذي كان قد توقف لفترة بسبب الأوضاع الراهنة التي طرأت على البلاد جراء إنتشار فيروس كورونا.

استضاف الإعلامي اللبناني خلال حلقة العودة ضيوف مميزين من داخل الوسط الفني وهم ألين لحود، ميشال أبو سليمان، برناديت حديب، بونيتا سعادة، دوري السمراني وزياد سحاب حيث أضافوا الكثير من الأجواء المرحة من خلال الألعاب التي أعدها طوني لهم والتي أثارت تفاعل المشاهدين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي السياق، عبر طوني عن سعادته الكبيرة بالعودة الى الشاشة والأصداء الإيجابية التي حصدها البرنامج منذ انطلاقته ما قبل أزمة كورونا. كما أكد أنه على استعداد تام ليضفي جوا من الفرح والبهجة في صفوف المشاهدين عامة واللبنانيين خاصة.

“يذكر أن كمشتك” برنامج ترفيهي بامتياز حيث يتم اختراق خصوصيات الضيوف عبر كشف محتويات هواتفهم الخلوية، في جو من المرح والتسلية، يعرض كل اثنين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة الـ MTV وهو تحت إشراف المنتج ميشال سنان، والمنتجة المنفذة ناي نفاع، واخراج كميل طانيوس.

