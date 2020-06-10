"عمل في مصنع طوب وسبب عدم ظهوره المستمر".. معلومات عن محمود عبدالمغني

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان محمود عبدالمغني، اليوم، بعيد ميلاده الـ41، إذ إنه من مواليد 10 يونيو 1979.

ونرصد لكم بعض المعلومات عن محمود عبدالمغني..

-ارتبط بالتمثيل منذ المرحلة الثانوية، والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

- قدم العديد من المسرحيات على مسرح الجامعة.

- كرّم بمهرجان الفنون المسرحية للعام الدراسي 2011 / 2012 لكونه أحد خريجي مدرسة السعيدية، والذين شاركوا في عروض على مسرح المدرسة.

-قال عبدالمنغني خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي، في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة" أنه كان يعمل صبي في مصنع طوب براتب يبلغ 65 قرشا يوميًا.

- قدم دورا صغير في مسلسل الشارع الجديد مع المخرج محمد فاضل عام 1997.

- وانضم مبكرا لموجة السينما الشبابية عام 1999، حين شارك علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي فيلم "عبود على الحدود".

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- ليقدمه بعد ذلك المخرج جمال عبدالحميد في الجزء الثاني من زيزينيا.

- قدم عام 2001 مسلسلا تسبب في شهرته كثيرا وهو مسلسل "الرقص على سلالم متحركة" مع سناء جميل وياسمين عبدالعزيز.

- ليشق طريقه بعد ذلك وقدم قرابة 60 عملا.

- رغم أن محمود عبدالمغني قدم بطولات جماعية وكان متصدرا للعمل مثل فيلم رد فعل مع عمرو يوسف وحورية فرغلي، وطرف ثالث مع عمرو يوسف وأمير كرارة، والمواطن أكس مع يوسف الشريف وأمير كرارة، ثم البطولة المطلقة في فيلم "النبطشي" ومسلسل الركين، فإنه تراجع قليلا وعاد ليقدم أدوار ثانية في الأعمال اللاحقة.

- فسر في إحدى المرات صعب عدم ظهوره باستمراره، قائلا: "أنا مزاجنجي".

- قال في تصريح سابق له: "علاقتي بالجمهور جيدة، وهناك احترام متبادل، لكن علاقتي بالوسط الفني غير جيدة".

- محمود لديه 3 أطفال هم "مريم، وعمر، وعلي".

- ظهر في رمضان الماضي في مسلسل سلطانة المعز، وضيف شرف في مسلسل النهاية، كما ينتظر عرض فيلم صاحب المقام ومسلسل ملاك.