"صانع البهجة".. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة إيمي زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدها من كواليس أحد أعماله المسرحية.
وعلقت: "صانع البهجة، ربنا يرحمك يا حبيبي هتفضل أيقونة الكوميديا ومحدش هيقدر ينساك".
ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة"، وغيرها من الأعمال.
من ناحية أخرى، شاركت إيمي طلعت زكريا في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" والتي عرضت منذ أشهر، وهي من بطولة سمير غانم، طارق الإبياري.
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