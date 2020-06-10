رئيس "شرم الشيخ السينمائي" يعلن لـ "الخليج 365" تأجيله بسبب الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، الذي كان مقررًا إقامة دورته الرابعة يوم 20 من يونيو الجاري لـ "الخليج 365" إنه تم تأجيله بسبب ظروف الكورونا الحالية.

وأضاف: "لن يعقد المهرجان هذا الشهر كما كان مقررًا له على الرغم من إننا قد انتهينا من جميع الأعمال الخاصة به، ولجان المشاهدة واختيارات الضيوف، وذلك بسبب انتشار وباء الكورونا الذي هو في تصاعد مستمر".

وتابع: "في ظل تلك الظروف لن نستطع جلب ضيوف المهرجان الذين قررنا حضورهم بسبب إيقاف خطوط الطيران وعدم عمل الفنادق بشكل كامل، بالإضافة إلى أن الدولة تمنح اهتمامها الأكبر حاليا لمكافحة المرض ونحن ملتزمين بإجراءات الدولة".

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واستكمل: "الوحيد الذي أعلن عن نفسه هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب كونه يقام في توقيت متأخر، أما فيما يتعلق بالمهرجانات الأخرى فلقد قام مهرجان كان بإلغاء دورته، ولم يعلن الآخرون حتى الآن عن موقفهم و يترقبون ما يحدث".

وعن الموعد الجديد لإقامة المهرجان قال: "حتى الآن لم نتخذ قرارا واضحا بأن يتم إلغاء المهرجان هذا العام أو تأجيله للعام القادم أو إقامته فى الشهور الاخيرة من العام الحالي، فإن مسألة تعديل مواعيد المهرجان لابد من التشاور فيها مع وزارة الثقافة واللجنة العليا للمهرجانات".

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى التى كان من المقرر إقامتها في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ يونيو الجاري، وكانت قد اختارت الفنانة إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا لها، وكان قد تقرر خلالها تكريم الفنان القدير عزت العلايلي.​