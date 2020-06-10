تراند اليوم : فيديو| دعوى إثبات نسب جديدة ضد "أحمد الفيشاوي"



كشف محامي مصري عن اعتزامه رفع دعوى نسب جديدة ضد الممثل أحمد الفيشاوي, بعد ادعاء سيدة ألمانية أنها أنجبت طفلاً منه.

وقال شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي في مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الممثل أحمد الفيشاوي.

وكانت لينا الفيشاوي شاركت مؤخرًا، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" تجمعها بأخيها غير الشقيق، تيتوس الفيشاوي.

وعلقت لينا الفيشاوي على الصورة: "هذا هو أخي تيتوس الفبشاوي، سعيدة للغاية أنه أخيرًا دخل إلى حياتي وأن أكون قادرة على صنع الذكريات معه".

وعبرت عن مشاعرها تجاه أخيها، قائلة: "أحبك جدًا تيتوس ولا أستطيع الانتظار حتى أراك قريبًا".

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وفيما أرفقت الصورة بعدة أوسمة (هاشتاجات) توضح علاقتها بأخيها، حيث وصفته بأخ من أم آخرى وأخ نصف شقيق، قالت إنها تعود إلى إجازتهما في العام الماضي.

وكان "تيتوس" ظهر للمرة الأولى في العام الماضي بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن كونه ابن أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة الألمانية دينيس وولمان. إلا أن الممثل المصري لم يؤكد أو ينفي ذلك.

وأضاف محامي لينا، أنها وأخاها غير الشقيق كانا على صلة منذ فترة، وأنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

يذكر أن الفيشاوي تزوج من قبل خمس مرات، الأولى كانت من هند الحناوي والدة ابنته لينا، والثانية من وسام عاطف ثم تزوج من ألمانيه تدعى دينيس وولمان خلال سفره مع والدته الممثلة سمية الألفى في رحلة علاج بألمانيا، وبعد انفصاله عنها تزوج من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، ثم وقع الطلاق بينهما، قبل أن يعلن زواجه الخامس من زوجته الحالية ندى الكامل.