تراند اليوم : ابنة رجاء الجداوي تفاجيء متابعيها بخبر محزن عن والدتها

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن تطور محزن فيما يخص حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بـ " كورونا ".

كشفت أميرة مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - تطورات الحالة الصحية لوالدتها .

ونشرت "أميرة" صورة للفريق الطبي الذي يشرف على حالة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: بالرغم من أن امي لسه تعبانه جدا ومازالت في الرعاية الا ان كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لامي وكل المرضي.

وأضافت: ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي ...امي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها علي خير وشفي كل مريض ويرفع عنها وعندهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا

