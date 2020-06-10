تراند اليوم : الاعتداء على ابنة فنان مصري شهير بعد تأكيد إصابتها بـ كورونا

كشفت ابنة فنان مصري شهير عن تعرضها لإهانات واعتداءات بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي:
و كشفت عبير - ابنة الفنان فريد شوقي - تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي:
أنا ملتزمة في منزلي منذ بداية الجائحة .. ولم أخرج سوى مرة واحدة للعمل
وسلمت على شخص واحد ولا أعرف إذا كان هو مصدر الإصابة أم لا؟
وأضافت: بدأت الأعراض بصداع ثم فقدان حاستي الشم والتذوق وعندنا ذهبت إلى الصيدلي لأحصل على الحقنة عاملني بتنمر و وحشية حين علم أنني مصابة كورونا.