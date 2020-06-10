تراند اليوم : الاعتداء على ابنة فنان مصري شهير بعد تأكيد إصابتها بـ كورونا

كشفت ابنة فنان مصري شهير عن تعرضها لإهانات واعتداءات بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا

و كشفت عبير - ابنة الفنان فريد شوقي - تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي:

أنا ملتزمة في منزلي منذ بداية الجائحة .. ولم أخرج سوى مرة واحدة للعمل

وسلمت على شخص واحد ولا أعرف إذا كان هو مصدر الإصابة أم لا؟

وأضافت: بدأت الأعراض بصداع ثم فقدان حاستي الشم والتذوق وعندنا ذهبت إلى الصيدلي لأحصل على الحقنة عاملني بتنمر و وحشية حين علم أنني مصابة كورونا.