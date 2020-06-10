كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيانو ريفز يكشف عن السبب الرئيسي ورا عودته لأفلام "ماتريكس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى النجم الكبير كيانو ريفز حوار صحفي مع مجلة Empire عن حياته الفنية، وأفلامه التي يستعد للظهور بها مستقبلا.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي كشف كيانو من خلاله الاسباب الرئيسية التي سيعود من أجلها كيانو لتجسيد شخصية نيو الشهيرة.



وقال كيانو أنه ما كان ليعود لأفلام ماتريكس لولا السيناريو المميز الذي قامت لانا واوسكي بتقديمه لعودة السلسلة الأشهر في عالم أفلام الأكشن.

