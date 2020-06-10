فيلم موسيقي يجمع ليونيل ريتشي و"ديزني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن المغني الأمريكي ليونيل ريتشي يوف يتعاون مع استوديوهات والت دينزي لإنتاج فيلم موسيقي مستوحى من إحدى أشهر أغاني ريتشي.

وأفادت مجلة "فارايتي" أن المشروع الجديد يحمل اسم " أول نايت لونج" وهو اسم أشهر أغاني ريتشي التي صدرت عام 1983، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتردد أن الكاتب بيتي شياريلي، الذي يشتهر بأفلام" كريزي ريتش اشيان" و "ذا بربوزل"، سوف يقوم بكتابة سيناريو الفيلم، ولم تعلق ديزني أو ريتشي على هذا المشروع.

يشار إلى أنه تم بيع أكثر من 90 مليون أسطوانة لريتشي طوال مسيرته، كما حاز على 4 جوائز جرامي.