كارول سماحة، بديع أبو شقرا، عابد فهد وغيرهم في تجربة جديدة

برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، تقدم شركتيّ “The Broad Events” و”Tawjih” للمرة الأولى في لبنان دورات تدريبية مع النجوم بعنوان “The EnterTraining Show”، وهم كارول سماحة، بديع أبو شقرا، ريكاردو كرم، وعابد فهد.

“The EnterTraining Show” هو برنامج رائد وغير تقليدي يرتكز على التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة الذكاء العاطفي مع المدرب المعتمد جوني الحلو. وسيُتيح للمشتركين فرصة التعلم عن بُعد والاستمتاع أثناء مشاهدة الشخصيات العامة من الصف الأول والتواصل معها، إضافةً إلى مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.

ينطلق البرنامج بموسمه الأول، هذا الخميس في 11 حزيران/ يونيو 2020، وسيضمّ 6 حلقات، مدة كل واحدة منها ساعة واحدة، ومنها:

الوعي الذاتي وإدارة الذات مع النجمة كارول سماحة: 11 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لـ”مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية” وتحديداً مبادرة “IAAF حدك” لمساعدة العائلات

القوة الفكرية مع النجم بديع أبو شقرا: 18 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لمبادرة “عَ قدنا”

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الذكاء الاجتماعي والتعاطف مع الإعلامي ريكاردو كرم: 22 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لجمعية “Bassma”

التحفيز والتطوير الذاتي مع النجم عابد فهد: 29 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لـ”مركز سرطان الأطفال في لبنان”

يذكر أن شركة “The Broad Events” قد أنشئت بعد خبرة زادت عن 10 سنوات في مجالات متعددة، منها: تنسيق المناسبات العامة وورش العمل والعروضات الفنية. تجمع الشركة بين شغف العمل الدؤوب والمعرفة التي اكتسبها صاحبا الشركة اللبنانيين المقيميين في المهجر مع شبكة علاقاتهما العامة الواسعة، فغامرا وافتتحا شركةً جديدة في باريس. ميزة شركة “The Broad Events” اللبنانية- الفرنسية هي ثقافتها التنافسية في التفاني والإلهام والبراعة.

أما شركة “Tawjih” فهي شركة لبنانية متخصصة في الاستشارات، تصميم وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات التواصل والإدارة باستخدام أساليب رائدة في نقل المعرفة وتطوير السلوك. فمنذ عام 2013، قدمت “توجيه” دورات تدريبية لأكثر من 3000 شخص من 12 قطاعاً مختلفاً في لبنان والإمارات والسعودية واليونان وفرنسا الخ.

للتسجيل في الدورات التدريبية: https://frama.link/Entertrainingshow