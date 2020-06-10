فنان العرب محمد عبده … بخير

أكد عبدالرحمن عبده، نجل الفنان السعودي محمد عبده، أن والده بخير وذلك بعدما ترددت معلومات عن تدهور حالته الصحية.

وكتب عبدالرحمن على حسابه على تويتر: “ياحبايبي والدي بخير.. انتم بخير؟”.

كما كتب صديق فنان العرب تغريدة جاء فيها: “الصديق الغالي فنان العرب الاستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطىء البحر الاحمر ولا حقيقة لما يشاع حول صحته حفظه الله ورعاه”.

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وكان عبدالرحمن عبده، نجل الفنان السعودي محمد عبده، قد كشف في وقت سابق في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع تويتر، عن تعرض والده لاكتئاب خفيف بسبب طول الفترة التي يجلس فيها دون الخروج من البيت.

وطالب نجل فنان العرب من الجمهور بإرسال رسائل تفرحه خلال احيائه حفله الأونلاين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

نذكر أن فنان العرب أهدي جمهوره عملين فنيين انتاج شركة روتانا. العمل الأول عبارة عن أغنية وطنية بعنوان “ما في أغلى من بلادي” كلمات سعود سالم، ألحان طلال باغر، وسيتم اطلاقها أول ايام العيد. أما العمل الثاني عبارة عن أغنية درامية بعنوان “يا جرحها” كلمات تركي آل الشيخ، ألحان د. عبدالرب إدريس.