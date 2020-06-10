كاتب حارس القدس: المطران كابوجي كالقنديل ينير ما حوله وهو في العتم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد النجاح الذي حققه مسلسل "حارس القدس"، وهو من تأليف الكاتب حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وردود الفعل الإيجابية التي خلّفها العمل، التقى موقع "فوشيا" مع الكاتب حسن م يوسف، الذي تحدث عن تفاصيل العمل وعن اختلاف "حارس القدس" عن غيره من الأعمال التي قدمها وكتبها سابقا للتلفزيون حيث قال إن التكرار هو أقرب للموت لذلك يعمل على كل نص بشكله الخاص به، ومضمونه المستقل، مضيفاً أن "حارس القدس" يستمد بنيته وقوامه من شخصية المطران إيلاريون كبوجي الذي نشر فهمه للدين وللوطنية ولأسلوب حياته.

ولأن بعض الكتاب يعترضون على الصورة النهائية للعمل، ويعتبرون أن الصورة تختلف بمكان ما عن النص سألناه عن مدى رضاه عن العمل ككل بعد العرض و إذا ما كان راضيا عن الصورة التي ظهر بها العمل فأجاب بأنه لا يحترم الرضا ولم يكن يوما راضٍ عن عمل قدمه لكنه أعرب عن سعادته بالعمل، معبراً عن امتنانه لكل من ساهم بهذا العمل وعلى رأسهم المخرج باسل الخطيب الذي قدم إمكانياته وإبداعه لإدارة المَشاهد والقطع بينها. مضيفاً أن المخرج باسل الخطيب هو بطل العمل يليه النجم رشيد عساف.

وحول أبرز التحديات التي واجهته ككاتب للعمل قال بأنها كانت لا تحصى، خاصة بعد قراءته لما كتب حول المطران وجد أنه شخص لا يحكي عن نفسه، واصفاً إياه بالقنديل الذي ينير ماحوله وهو بالعتمة كاشفاً أنه وصل لمرحلة من الإحباط قبل أن يستعين بأحد أصدقائه الذي حدثه عن صحفيَّين زارا المطران كبوجي، وساعداه بأن أرسلا إليه الكتاب قبل أن تتم طباعته ليستفيد منه في كتابة النص.

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يشار إلى أن مسلسل "حارس القدس" يتناول سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي الذي تميز بمواقفه الوطنية والنضالية على مستوى الوطن العربي وتحديداً فيما يخصّ القضية الفلسطينية.

ويبدأ سير الأحداث منذ طفولته في حلب حيث بدأت تتوضح معالم شخصيته في تمرده ورفضه لكلّ أشكال الظلم، والقهر، ومحبته لفعل الخير، ومد يد العون لمن يحتاج إليها، مروراً بمرحلة دراسته علوم اللاهوت والفلسفة في دير الشير بجبل لبنان، انتقالاً إلى العديد من المحطات التي مرّ عبرها في حياته أهمها تعيينه مطراناً على القدس ومواجهته الإسرائيليين في سبيل دفاعه عن القضية الفلسطينية وسجنه ومن ثم سفره والكثير من المواقف والأحداث التي مرّ بها.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم رشيد عساف، سامية جزائري، سليم صبري، صباح جزائري، أمل عرفة ، يحيى بيازي، اسكندر عزيز، إيهاب شعبان، عهد ديب، ليا مباردي، ، نادين قدور، ربى الحلبي، آمال سعد الدين وغيرهم.