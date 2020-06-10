شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل "شديد الخطورة" على watch it يوم 24 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لمسلسل "شديد الخطورة" للفنان أحمد العوضى في أولى بطولاته الدرامية المطلقة عرض الحلقة الأولى يوم 24 يونيو الشهرالجارى على منصة watch it الرقمية، بعد النجاح الذى حققه العوضى في شهر رمضان الماضى من خلال شخصية عشماوى الإرهابى بمسلسل "الاختيار"، حيث انتهى مخرج العمل حسام على من مونتاج الحلقات وتسليمها للجهة المنتجة للمسلسل استعداداً لطرحه.

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.

وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.

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