راغب علامة في ميلاده الـ 58.. اسمه تيمنا بقاض وتعرض لمحاولة اغتيال (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 58 الذي صادف في السابع من حزيران الجاري، ووجه رسالة إلى كل من وجه له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة وذلك من خلال مقطع فيديو.

كما احتفلت زوجته جيهان بعيد ميلاده ووجهت له رسالة قالت فيها: "لما فكرت أي أغنية من أغانيك تحكي قصتنا وجدت (مع بعضنا) لأنها أغنية جميلة تقول كل الكلمات، عيد سعيد أبو خالد، نجمي المتألق ورفيقي مدى الحياة".

ونفس الأمر بالنسبة لابنيه خالد ولؤي، حيث نشر الأول صورة جمعته بوالده علق عليها:" عقبال الميّة يا توأم روحي الله يديمك بصحّتك و همّتك و نجاحك بتستاهل خير العالم كلّو". أما لؤي فقال لوالده:" ‎الله يخليلنا ياك و يديمك بالصحة و النجاح دائماً يا رب. انشالله بتفتخر فيي مثل ما أنا بفتخر فيك و بشوفك مثلي الأعلى بحبك أد الدني".

وولد راغب علامة في 7 يونيو 1962 بمنزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت لعائلة مكونة من تسعة أبناء، ترتيبه الرابع، وتولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله.

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الحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة لكونه كان هناك قاض شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة، فقام والده عند ولادته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به وتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي خاصة أنه كان له صلة قرابة للعائلة.

تزوّج راغب علامة مرتان، الأولى من سيدة لبنانية- فرنسية، لم يدم زواجه منها إلا سنتين، والثانية من زوجته الحالية جيهان العلي التي أصبحت جيهان علامة منذ العام 1996 وأنجب منها ولديه خالد ولؤي، وما زال زواجهما مستمراً.

لكن راغب عاد نفى في تصريحات تلفزيونية زيجته الأولى وأكد بأن الطلاق لم يحدث لأنه لم يتزوجها من الأساس، بل إنّ الأمر اقتصر على المعاشرة فقط وأنهما كانا يعيشا معاً في فرنسا ونشأت بينهما قصة حب.

سطع نجم راغب علامة منذ 38 عامًا، ووصلت عدد ألبوماته الغنائية إلى 19 منها ألبومان دينيان، و40 فيديو كليبا أخره "رديلي كلماتي" عام 2019.

وتعرض الفنان اللبناني عام 1998 لمحاولة اغتيال في الأردن، ونشر صورة في وقت سابق قال فيها:"مع معالي الصديق وزير الخارجية الأردني ناصر جودة العام 1998، عندما تعرضت لمحاولة اغتيال".

ويفكر الفنان بتدوين قصة حياته التي فيها الكثير من الأحداث والأسرار والمشاكل، ومن الممكن أن تكون قصة حياته هي الفيلم الذي سيخوضه في يوم ما.