أمل محبوب: هكذا بدأت.. وتقليدي لـ عبد المجيد عبدالله زلزل السوشال ميديا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت محترفة "الميك أب" السينمائي الكويتية أمل محبوب، إن موهبتها وطاقتها تفجّرت أثناء منع التجول والذي اضطرها للتواجد داخل المنزل.

وأكدت محبوب لـ"فوشيا" أن مسلسلي "الكبير قوي" و"مخرج7" كانا لهما الأثر الكبير في تقليد الفنانين عبر الميك أب، حيث أصبحت شغوفه جداً لتقليد الشخصيات، وكانت أول شخصية قامت بتقليدها هي للفنان السعودي ناصر القصبي.

وعن المقطع الذي انتشر مؤخرًا لميك أب الفنان عبدالمجيد عبدالله، أشارت أمل إلى أن عبدالمجيد من أكثر الفانين المحبوبين لديها، ولم تتوقع أن الفيديو سينتشر بهذا الشكل، لافتة إلى أن ما تقدمه ما بين معارض ومؤيد، ولكن تظل قناعتها فيما تقدمه هو الأهم.

يذكر بأن الميك أب ارتست أمل قد اثارت إعجاب الكثير من المتابعين، وأصبحت حديث المجتمع الخليجي، وتداول الجمهور مقاطعها بشكل واسع بعد أن قامت بتقليد فنانين عرب.

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كما أشاد الفنان عبدالمجيد عبدالله بالفتاة الكويتية بعد أن تمكنت من رسم ملامحه على وجهها عن طريق "الميك أب السينمائي" حيث استطاعت أن تصنع بـ"الميك أب" وجها قريبا جدًا من الفنان، وبعد إتمام التقليد ظهرت مرتدية ذات الملابس التي يظهر بها عبدالمجيد عبدالله في حفلاته وقامت بتشغيل أغنيته "ماهي هالليلة وبس" وأمسكت العود وبدأت تتحرك مثله في الحفلات التي يحييها وكأنها تتفاعل مثله مع الجمهور، وسط إعجاب الكثير من رواد السوشال ميديا بموهبتها.

وأشاد عبدالمجيد بالفتاة عبر تغريدة له قال فيها "أنتي فعلاً فنانة وموهوبة شكرًا لك"، كما قامت الموهوبة الكويتية بعمل شخصيات للفنان المصري محمد رمضان وسهير البابلي.

في المقابل تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المقطع وسط تعليقات الإعجاب والضحك، وأكد المعجبون أنها تمكنت من تطبيق الشخصيات بدقة، مشيرين إلى أنها تستحق أن تكون ضمن طاقم عمل سينمائي.