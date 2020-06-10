قضية نسب جديدة تهدد أحمد الفيشاوي بعد ظهور الطفل "تيتوس".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الفنان المصري أحمد الفيشاوي مهددًا بقضية نسب جديدة سيتم إقامتها ضده من قبل شعبان سعيد المحامي الخاص بابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي.

وفي التفاصيل، كشف شعبان سعيد في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل الدعوى التي يتم تحضيرها حاليًا لإقامتها ضد الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه ينتظر الأوراق الخاصة بالطفل "تيتوس" التي تدعي سيدة ألمانية أنه ابن الفنان الشاب.

وقال سعيد: "تلقيت مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيها أن أتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس (عمره 7 سنوات) من الفنان أحمد الفيشاوي".

وأضاف: "تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، ومازلت أنتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية".

وأردف: "السيدة الألمانية ظلت تبحث عن لينا ابنة الفيشاوي لكي تتواصل مع أخيها غير الشقيق تيتوس، وبالفعل تواصلا خلال الفترة الماضية".

واختتم حديثه مازحًا: "هرفع القضية المرة دي عن تيتوس ضد الفيشاوي، بعد ما رفعت قضية للينا، ولو ظهر أطفال تاني من الفيشاوي مش هرفع قضايا تاني، كفاية كده".

وبدأت قصة ظهور "تيتوس" عندما نشرت هند الحناوي طليقة الفيشاوي، صورة له، وعلقت عليها بأنها متشوقة لرؤيته من جديد في يوليو 2020 بعدما تواصلا معًا في العام الماضي.

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فيما عبرت لينا عن سعادتها برؤية أخيها "تيتوس" حسب كلامها، مشيرة إلى أنها سعيدة بتكوين ذكريات معه بعدما تعرفت عليه لأول مرة خلال الفترة الماضية.

وكانت محكمة جنح الدقي المصرية قضت في وقت سابق بمعاقبة أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة عام فقط وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.

وخرجت لينا الفيشاوي عن صمتها لتعلق على تأييد المحكمة المصرية حبس والدها، قائلة عبر "إنستغرام": "الكثير من الناس يسألوني ماذا سأفعل لذلك سأنشر بعض التفاصيل والمعلومات".

وركزت ابنة الفيشاوي على فقرة أخيرة تضمنها الخبر الذي نشرته وتقول: "وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية يواجه الفنان أحمد الفيشاوي انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور؛ ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرا ضد الفيشاوي احتفاله قبل أيام بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل؛ إذ ظهر في صور وفيديو معها وهو يحتفل معها بهذه المناسبة السعيدة بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا".

وكتبت لينا تعليقا على الفقرة: "أتمنى أن يكون لهذا أي معنى".

يذكر أن لينا الفيشاوي كان قد تم إثبات نسبها إلى والدها أحمد الفيشاوي، بعد صراع قضائي بين الفنان الشاب ووالدتها هند الحناوي.