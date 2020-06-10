شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم راسل كرو Unhinged أول يوليو بالتزامن مع تخفيف قيود الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي حول العالم في شهر يوليو مع بدء تخفيف قيود فيروس كورونا، عرض فيلم النجم العالمي راسل كرو “Unhinged” يوم 1 يوليو وهو من إخراج ديريك بورتي وتأليف كارل إلسورث، ويشارك راسل كرو البطولة كل من جيمي سيمبسون و جابرييل بيتمان.

كما تشهد أيضا عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي وذلك يوم ١٧ يوليو المقبل .

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.

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أما فيلم "Mulan" فيعرض في 24 يوليو ، وهو من إنتاج شركة ديزني وهو نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.